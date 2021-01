HSV-Profi Toni Leistner über Bundesliga-Aufstieg: "Noch ein harter Weg" - Respekt vor Düsseldorf

HSV-Profi Toni Leistner kann sich im Mai einen seiner beiden sportlichen Herzenswünsche erfüllen - den Aufstieg in die Bundesliga. "Es ist noch ein harter und langer Weg, aber wir geben als Team alles dafür", sagte der Abwehrchef des Zweitliga-Spitzenreiters Hamburger SV am Sonntagabend in der Sendung „Sportclub“ des NDR-Fernsehens. Nach Abschluss der Hinrunde geht der HSV (36 Punkte) als Erster vor dem VfL Bochum (33), Holstein Kiel (32) und Fortuna Düsseldorf (31) in die zweite Saisonhälfte.

