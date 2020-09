Nach Einspruch von HSV-Profi Toni Leistner: DFB ändert Strafe für Attacke auf Dynamo-Fan

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die kürzlich verhängte Strafe für Toni Leistner vom Zweitligisten Hamburger SV nach einer mündlichen Verhandlung geändert. Das bestätigte der DFB am Donnerstag. Der 30-Jährige wird nun nicht für fünf Spiele gesperrt, sondern muss nur noch vier Partien aussetzen - zwei in der 2. Bundesliga und zwei im DFB-Pokal. Auch die auferlegte Geldstrafe wurde von 8000 auf 6000 Euro vermindert.

Ursprünglich hatte das Sportgericht Leistner am vergangenen Freitag für fünf Pflichtspiele gesperrt - zwei davon auf Bewährung - und ihm zudem eine Geldstrafe von 8000 Euro auferlegt . Der Spieler und der Zweitligist hatten daraufhin am Montag fristgerecht Einspruch beim Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eingelegt.

Kontrollausschuss-Chef: "Gibt einige Milderungsgründe"

"Normalerweise werden Übergriffe von Spielern auf Zuschauer härter bestraft. In diesem Fall griffen aber einige Milderungsgründe, vor allem die Tatsache, dass der Spieler bisher sportgerichtlich nicht in Erscheinung getreten ist und er in hohem Maße provoziert wurde beziehungsweise glaubte, provoziert worden zu sein", sagte der Vorsitzende des Kontrollausschusses, Hans E. Lorenz. "Für eine noch deutliche Reduzierung der Strafe blieb kein Raum, weil von dem Urteil auch eine abschreckende Wirkung ausgehen muss."