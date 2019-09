HSV-Tor gegen St. Pauli nicht gegeben: Wirbel um Hinterseer-Treffer - so reagiert das Netz

Was war passiert? Jatta setzte sich auf dem linken Flügel stark von seinen Gegenspielern ab, spielte den Ball scharf in die Mitte, wo Hinterseer sich am kurzen Pfosten stark gelöst hatte. Der Österreicher traf den Ball perfekt mit der Hake - der 1:1-Ausgleich! Dachten alle am Millerntor. Doch mit Jattas Zuspiel von der Aus-Linie war die Flagge von Linienrichter Holger Hentschel hochgegangen. Der Ball soll demnach zum Zeitpunkt des Passes bereits im Aus gewesen sein.