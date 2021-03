HSV-Torjäger Simon Terodde über das Derby gegen St. Pauli, seine Torquote und seine drei Bundesliga-Top-Stürmer

Das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV (Montag, 20.30 Uhr/Sky) steht ganz im Zeichen der Torjäger. Beim Kiezklub trifft Guido Burgstaller derzeit wie er will - acht Tore in sieben Spielen ist die beste Zweitliga-Trefferquote im noch jungen Jahr und zugleich ein Vereinsrekord. Und Simon Terodde ist mit 19 Treffern klar der beste Torschütze der 2. Liga. Mit insgesamt 137 Toren ist der 32 Jahre alte HSV-Mittelstürmer Rekordhalter der eingleisigen 2. Liga. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht Terodde über das prestigeträchtige Derby, die Saison des HSV und auch seine Torquote, die in der 2. Liga so viel besser ist als in Liga eins. Anzeige

SPORTBUZZER: Simon Terodde, beginnen wir mit der nervigsten Frage: Warum ist Ihre Torquote in der 2. Liga so viel besser als in der Bundesliga? Simon Terodde (32): Gerade mit dem HSV, wo wir oft das dominantere Team sind, spielen wir uns sehr viele Chancen heraus, machen permanent Druck. Da kommst du als Stürmer häufiger zu Abschlüssen, als wenn du in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfst und mit deinem Team meist hinten reingedrückt wirst. Wer sind Ihre Top-Three-Stürmer in der Bundesliga?

Ganz oben steht Robert Lewandowski. Wenn man sieht, wie er am Spiel teilnimmt und die Bälle festmacht – da erkennt man gar keine technischen Fehler mehr. Den kannst du vorne anschießen, trotzdem klebt ihm der Ball am Fuß. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie auf der Playstation – sie drücken einfach einen Knopf und dann kommt der Pass und wird verarbeitet. Hinzu kommt Erling Haaland, der vielleicht ein etwas anderer Spielertyp ist, eher die tiefen Läufe macht und mit seiner Geschwindigkeit schwer zu verteidigen ist. Auch André Silva bei Eintracht Frankfurt macht es gerade sehr gut.