HSV trennt sich von Tobias Schweinsteiger - Spekulationen über Rückkehr zum FC Bayern

Der Hamburger SV hat seine beiden Co-Trainer Dirk Bremser und Tobias Schweinsteiger offiziell verabschiedet. Dafür rückt Hannes Drews in den Stab des neuen Cheftrainers Daniel Thioune. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 38-jährige Drews kommt von der Regionalliga-Mannschaft des HSV, die er seit 2019 betreut. Zweitliga-Erfahrung sammelte er als Cheftrainer beim FC Erzgebirge Aue von 2017 bis 2018. Er rückt auf Wunsch von Thioune in den Profi-Bereich.