Kommentar nach der Verpflichtung von Daniel Thioune: Der HSV ist jetzt ein stinknormaler Zweitligist 

Daniel Thioune hat keinen großen Namen. Seine Vita wird nicht von großen Klubs durchzogen. Er hat keinen Hamburger Stallgeruch und ist im Vergleich zu den meisten seiner Vorgänger wohl nicht mal sonderlich teuer. Bisher war mindestens eine dieser vier Eigenschaften so etwas wie die Grundvoraussetzung für den Job als HSV-Trainer. Ist der Nachfolger von Dieter Hecking also eine schlechte Wahl? Nicht unbedingt. Zumindest dann nicht, wenn die Verantwortlichen um Sportvorstand Jonas Boldt von dem 45-Jährigen wirklich überzeugt sind und sein Wirken nicht als den nächsten "Versuch" ansehen.

Trainer Dieter Hecking analysiert Situation beim HSV schonungslos – und will zurück in die Bundesliga

Sachlich und nüchtern analysierte der Coach zuletzt die Lage bei seinem Ex-Klub und begründete seinen Abschied. Quintessenz der Aussagen: Der HSV ist wirtschaftlich nicht mehr in der Lage , einen Kader zu garantieren, der zumindest auf dem Papier für den Aufstieg taugt. Heckings etwas gequält wirkender Versuch, die Situation positiv darzustellen, klang so: "Vielleicht ist es jetzt die Chance, realistisch in der 2. Liga anzukommen."

Kein HSV-Spieler ist unverkäuflich

Thioune wird unter diesen Bedingungen nun arbeiten. Er scheint zu wissen, was auf ihn zukommt. Jedenfalls verdeutlichte Boldt bei der Vorstellung des neuen Coaches, dass "kein Spieler unverkäuflich" sei. Doch wie es in Hamburg so üblich ist, werden mindestens Teile des konsequent aufgeregten Umfelds nicht weniger als die Bundesliga-Rückkehr fordern. Dies ist unter den gegebenen Umständen allerdings vermessen. Denn: Der HSV ist inzwischen ein stinknormaler Zweitligist - und kein Gast in einem eigentlich unangemessenen Umfeld.