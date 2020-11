Kritik am HSV "zu Recht": Trainer Thioune spricht von "Krise", Kapitän Leibold nennt Lösungsansätze

Der Hamburger SV ist in seiner dritten Saison im Unterhaus brutal von der jüngeren Vergangenheit eingeholt worden. Nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie und dem Verlust der Tabellenführung in der 2. Liga hat Trainer Daniel Thioune erstmals das K-Wort in den Mund genommen und muss sich noch früher als seine gescheiterten Vorgänger als Krisen-Manager bewähren. „Es ist der Augenblick, wo wir zu Recht kritisiert werden. Wir haben unser Punktepolster aufgebraucht und müssen den Turnaround hinbekommen, dann meistern wir auch diese Krise“, sagte Thioune vor dem Duell der gestolperten Aufstiegsfavoriten mit Hannover 96 (Platz 14) am Samstag (13 Uhr/Sky) im Volksparkstadion. Anzeige

Mit nur vier Zählern aus den jüngsten vier Spielen hat der mit fünf Siegen verheißungsvoll in die Saison gestartete HSV (17 Punkte) seine Pole-Position an die SpVgg Greuther Fürth (18) verloren. Sind beim Ex-Tabellenführer damit aller schlechten Dinge drei?

2018/19 kam der erstmals in die Niederungen abgestiegene Klub unter Christian Titz und Nachfolger Hannes Wolf noch als Erster (37 Punkte) in die Winterpause. Magere 19 Rückrunden-Punkte verhinderten aber den Aufstieg. „Das gesamte Sportsystem ist kollabiert“, stellte der damalige Vorstandschef Bernd Hoffmann frustriert fest. Danach sollte es Trainer-Routinier Dieter Hecking richten, doch nach starkem Start bauten dessen Mannen ebenso stark ab: Nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen in 2019 und eine abermals schwache Rückrunde sorgten für das erneute Scheitern im Anlauf auf die Bundesliga.

HSV erlebt in Heidenheim ein ärgerliches Déjà-vu

Die entscheidende Niederlage kassierten die Hamburger am vorletzten Spieltag in der Heidenheimer Voith-Arena. Siegtorschütze war damals Konstantin Kerschbaumer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Am Sonntag erlebte der HSV unter Thioune an gleicher Stelle ein Déjà-vu. Diesmal war es Christian Kühlwetter, der mit seinem dritten Treffer (90. Minute) den HSV verzweifeln ließ. Alle Gegentore waren selbst verschuldet, selbst Torwart-Routinier Sven Ulreich patzte schwer. „Beim 1:2 gab es keine Zuordnung. Beim 2:2 heben wir das Abseits auf, und der Fehler zum 2:3 tut uns sehr weh“, fasste Thioune zusammen.

HSV-Kapitän Tim Leibold glaubt allerdings nicht, dass der HSV einen Heidenheim-Komplex hat. „Überhaupt nicht. Heute standen neun andere Spieler auf dem Feld“, sagte der 26-Jährige. Nur Leibold und sein Außenverteidiger-Kollege Jan Gyamerah waren die beiden Akteure in der Startelf am Sonntag, die auch am 21. Juni den damaligen K.o.-Schlag hinnehmen mussten. „Unser Problem in den letzten vier sieglosen Spielen sind die vielen Gegentore“, fasste Leibold den aktuellen Negativ-Trend zusammen. 14 sind für einen Aufstiegskandidaten in der Tat zuviel. „Da müssen wir ansetzen, wenn wir im Aufstiegsrennen vorne dabei bleiben wollen“, sagte er.

Leibold will Ulreich-Patzer nicht überbewerten: "Kann passieren"