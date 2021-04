HSV-Trainer Daniel Thioune vor Aufstiegs-Endspurt: "Dafür werde ich alles tun"

Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV blickt trotz des erneut gefährdeten Saisonziels Aufstieg in die Bundesliga nur positiv nach vorn. "Ich bin 2020 zum HSV gekommen, weil ich mit dem HSV unbedingt in die 1. Liga will. Dafür werde ich alles tun. Think positive! Es stehen noch sechs Spiele an, nach denen wir diese Liga am 23. Mai verlassen können", sagte der 47 Jahre alte HSV-Coach der Sport Bild.

Hinter dem VfL Bochum (57 Punkte) und Greuther Fürth (54), die beide eine Partie mehr absolviert haben, liegen die Hamburger (50) vor dem Nachholspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen auf dem Relegationsplatz, sie spüren aber die Verfolger im Nacken. "Wenn der Ist-Zustand nach dem 34. Spieltag nicht Platz drei, zwei oder eins ist, dann würde ich es nicht als gescheitert bewerten, sondern als Mission unerfüllt betrachten", sagte der als Entwickler geholte Coach angesichts des erneuten Neuaufbaus mit jungen Kräften im Kader.