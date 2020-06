HSV-Trainer Dieter Hecking adelt Heidenheim: "Da wird sehr, sehr professionell gearbeitet"

Die Zuversicht von Trainer Dieter Hecking vor den letzten beiden Spielen der 2. Bundesliga scheint unbegrenzt zu sein. Mit dem Hamburger SV will der 55-Jährige die wechselvolle Corona-Saison doch noch mit dem Aufstieg krönen. Dazu müssen die Norddeutschen am Sonntag (im SPORTBUZZER-Liveticker) beim Mitkonkurrenten 1. FC Heidenheim unbedingt bestehen. "Das ist das, was man am Ende der Saison haben will: Spannung pur, dass es um alles geht, dass wir sehr viel erreichen können und auch wollen", sagte Hecking.