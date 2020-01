HSV-Trainer Dieter Hecking: Das fehlt meinen Spielern noch für den Bundesliga-Aufstieg

Dieter Hecking hat kein Problem damit, dass Vorstandschef Bernd Hoffmann den Bundesliga-Aufstieg des Hamburger SV spätestens für 2021 zur Pflicht erklärt hat. "Er denkt groß und möchte diesen Verein wieder fest etablieren in der Bundesliga", sagte der 55 Jahre alte Trainer des Zweitligisten im Portugal-Trainingslager in Lagos der Hamburger Morgenpost. "Er muss dafür stehen, dass es vorangeht. Er muss Visionen haben. Ich habe auch immer ambitionierte Ziele und will immer das Maximale herausholen."