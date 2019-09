HSV-Kapitän Aaron Hunt: Sieg gegen Aue auch für Trainer Dieter Hecking

Aaron Hunt hofft auf positiven Beitrag für HSV-Trainer Dieter Hecking

"Natürlich haben wir das mit in die Partie genommen", antwortete der HSV-Torschütze zum 4:0 auf die Frage, ob sich die Mannschaft vorgenommen hatte, auch für Hecking gut zu spielen. "Familiäre Probleme sind natürlich immer für jeden Einzelnen schwierig. Wir können uns vorstellen, wie der Trainer sich fühlt", so Hunt. Der ehemalige Nationalspieler geht davon aus, dass das Spiel gegen Aue bei Hecking "nicht so fest im Kopf war": "Wenn wir ein bisschen dazu beisteuern können, dass er sich zumindest hier nicht so viel Sorgen machen muss, ist uns das heute sicherlich geglückt", hoffte Hunt.