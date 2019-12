HSV-Trainer Dieter Hecking nach Heidenheim-Pleite: "Das müssen wir uns ankreiden"

Die Spieler des Hamburger SV standen nach dem Spiel vor ihren Fans in der Nordkurve und sahen aus, als hätte jemand ihnen am Nikolaustag das Geschenk weggenommen. Im letzten Spiel des Jahres vor eigenem Publikum hatten die Norddeutschen ihren Heimnimbus in der 2. Bundesliga verloren. Die Hanseaten kassierten am Freitagabend im letzten Spiel des Jahres vor eigenem Publikum mit dem 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim ihre erste Niederlage im Volksparkstadion nach sechs Siegen und einem Unentschieden. Der eingewechselte Jonas Föhrenbach (83.) erzielte den entscheidenden Treffer für die starken Gäste.