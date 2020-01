HSV-Trainer Dieter Hecking reagiert auf Testspiel-Blamage in Lübeck: "Alles andere als in Ordnung"

Die Generalprobe für den Neustart der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV mit der 2:5-Blamage beim Regionalligisten VfB Lübeck verpatzt. HSV-Trainer Dieter Hecking war entsprechend bedient. Gegenüber dem SPORT BUZZER Lübeck fand er deutliche Worte: " Das ist nicht das, was wir uns ansatzweise erwartet haben. Auch wenn wir zu Beginn der zweiten Halbzeit zehn neue Spieler gebracht haben, ist ein 2:5 alles andere als in Ordnung." Die Kunst sei, eine gute Leistung nach dem 2:0 gegen den FC Basel auch gegen einen Viertligisten abzuliefern.

Bericht: FC Bayern "in konkreten Gesprächen" mit Lyon-Talent Yaya Soumaré – Transfer-Schnäppchen?

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison war dies nicht der Fall beim HSV, der sich nach einer „bisher guten Vorbereitung“ (Hecking) und dem Sieg gegen Basel auf dem richtigen Weg wähnte. Von wegen. Nach halbwegs ordentlichen ersten 45 Minuten in Lübeck sei es „bezeichnend gewesen“, dass im durchgewechselten Team nach der Pause ausgerechnet das finnische Talent Anssi Suhonen (19) bester Mann bei den schwachen Hamburgern war. Hecking legte gegenüber Medienvertretern nach: „Das sagt alles aus über die anderen.“

Der HSV-Trainer ließ eine Woche vor dem Heimspiel des Tabellenzweiten gegen den 1. FC Nürnberg durchblicken, dass er nicht einfach zur Tagesordnung übergehen wird. Im Gegenteil: „Ich weiß, was solche Spiele bewirken oder auch nicht bewirken können“, sagte er und drohte offen mit Konsequenzen: „Der eine oder andere, der sich schon in der Mannschaft gegen Nürnberg gesehen hat, wird jetzt sicher auch noch mal ins Grübeln kommen“, betonte Hecking, der von 2001 bis 2004 Cheftrainer in Lübeck war.