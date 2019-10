HSV-Trainer Dieter Hecking spricht über sein Aus bei Hannover 96

Der Fußballlehrer trifft vor 300 Zuhörern bei seinen Gastgebern, VGH-Versicherung und Verein der Niedersächsischen Sportpresse mit Präsident Joachim Zwingmann, auf Ministerpräsident Stephan Weil. Und der Redeanteil liegt ganz klar beim HSV-Chef, der nachdrücklich sein Erfolgsrezept preisgibt. „Es ist wie in der Politik und Gesellschaft“, sagt Hecking. Jeder im Team müsse das Gefühl haben, „für ein großes, gemeinsames Ziel zu arbeiten“.

Dieter Hecking: Seine Trainer-Karriere in Bildern

In dem Plausch mit Moderatorin Bettina Tietjen blickt der 55-Jährige auch noch mal auf den Abend zurück, als er 2009 in Hannover sein Amt aufgab: „Ich habe damals gespürt, dass die Stimmung nicht gut war.“ In der Mannschaft, bei den Fans, auch das absolute Vertrauen von Martin Kind und Manager Jörg Schmadtke habe gefehlt. Abends, im Kokenhof, ging es um die Situationsanalyse: „Ich habe dann gesagt, entweder wir machen weiter ohne Wenn und Aber bis zum Winter oder ich mache heute Abend Schluss.“

So kam es. Im Frieden mit 96-Chef Kind, mit dem er nach wie vor verbunden ist. Damals hat 96 das Gehalt des Fußballlehrers bis zu seiner nächsten Trainerstation weiter übernommen. „Ein Gentlemen’s Agreement, das hatte Stil.“ Stil bescheinigt Stephan Weil auch Dieter Hecking. „Er ist ein Musterbeispiel eines seriösen Trainers“, sagt Weil, der seit eigenem Bekunden viele Trainer in den 50 Jahren, in denen er ins 96-Stadion geht, erlebt hat.