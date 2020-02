HSV-Trainer Dieter Hecking über Hannover 96: "Da gibt´s nicht nur einen Verlierer"

Dieter Hecking, wie haben Sie den angeschlagenen Dino wieder richtig ins Laufen gebracht? Wir haben eine runderneuerte Mannschaft, 37 Transfers gemacht, 17 neue Spieler, 20 abgegeben. Das war ein Komplettumbruch, bei dem man nie weiß, was dabei herauskommt. Dann sind wir gut in die Saison gestartet, haben vor Weihnachten ein paar Dinge nicht so gut ge­macht, waren auch nicht mehr so frisch. Im Winter haben wir mit den Neuzugängen nachgerüstet mit dem Fokus auf den Schwachstellen, die wir ausgemacht hatten – und sind dann wieder gut reingekommen ins neue Jahr.

Fühlen Sie sich nach vielen Jahren in der Bundesliga in der 2. Liga wie in der zweiten Reihe? Nein, auf keinen Fall. Ich hätte es ja auch anders haben können. Es war eine bewusste Entscheidung für den HSV und die 2. Liga. Ich hatte nach 13 Jahren das Gefühl, mal was anderes machen zu müssen. Ich hätte im Sommer auch abwarten können, dann wäre ich im Herbst wieder aufs Karussell gehüpft. Dann hätte ich zum fünften Mal die gleiche Situation ge­habt, eine Mannschaft mit Problemen übernommen und wieder nach oben ge­bracht. Das wollte ich nicht. Als der HSV angefragt und sich einen Neuanfang mit mir gewünscht hat, war es genau das, was ich damals und jetzt gebraucht habe. Wie genau ist Ihre Vertragslage beim HSV? Beim Aufstieg ist es klar, dann bleibe ich. Wenn’s wirklich nicht klappen sollte, endet der Vertrag formell. Dann muss man sehen, inwieweit der HSV ein drittes Jahr in der 2. Liga verkraften könnte.

Allgemein wird gelobt, Sie hätten den Chaos-Klub beruhigt. Was kann 96 von Ihnen lernen? Das war ich ja nicht allein. Die Lobeshymnen kann man aufs Sportliche beziehen, aber der HSV hat es durch Klubchef Bernd Hoffmann und den Aufsichtsrat ge­schafft, dass nicht mehr alles nach außen sickert, dass man vertrauensvoll intern diskutieren kann. Das war ein erster großer Schritt. Mit Jo­nas Boldt haben wir einen Sportvorstand gewonnen, dem ich zutraue, ein richtig Guter in der Branche zu werden. Mit Michael Mutzel haben wir noch einen Sportdirektor, der sehr viel Detailarbeit leistet. Das macht zusammen einen sehr stimmigen Eindruck. Es gab aber auch noch keine große Krise? Es wird sich zeigen müssen, falls es sportlich mal nicht so rund läuft, wie fest das alles ist. Da war’s in Hamburg ähnlich wie in Hannover schnell unruhig. Ich hoffe, da sind wir inzwischen weiter.

Was entscheidet unter den Topklubs Bielefeld, HSV und Stuttgart, vielleicht noch Heidenheim, über den Aufstieg? Das werden Kleinigkeiten sein. Etwa, wer mit Verletzungen besser umgehen kann, Jeder hat so sein Thema, Bielefeld mit Voglsammer, wir mit Fein oder Stuttgart mit Kempf und Gonzales. Entscheidend wird auch sein, wer im Endspurt die Ruhe und nötige Konzentration aufs Wesentliche behält. Dann kommt das Spielglück dazu, wer schafft es, sich abzusetzen? Ich hatte sogar Fürth auf dem Zettel, aber durch die Niederlage gegen 96 sind sie zurückgeworfen worden. Als alter 96-Fahrensmann – was fällt Ihnen zur Unruhe im Klub noch ein? Es schadet allen, da gibt’s nicht nur einen, sondern viele Verlierer im Moment. Jetzt muss man versuchen, die Saison halbwegs zu retten. Dazu war der Sieg in Fürth ein wichtiges Lebenszeichen. Vom Kader her müsste die Mannschaft wie auch Nürnberg ja oben dabei sein. Wenn ich mir die Aufstellung anschaue, dann stehen da elf Bundesligaspieler auf dem Platz. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein.

Wann kommen Sie als Geschäftsführer zurück zu 96 – und sorgen auch bei diesem HSV für Ruhe? (schmunzelt) Ich bin noch zu sehr mit Leib und Seele Fußballtrainer und habe eine sehr reizvolle Aufgabe in Hamburg. Dass ich irgendwann nicht mehr Trainer sein werde, ist auch klar. Inwieweit dann eine Rolle in verantwortlicher Position bei einem ambitionierten Verein zum Tragen kommt, wird man sehen müssen. Aber ich wohne seit 24 Jahren in der Gegend von Hannover. Dass mein Bezug zu diesem Verein immer da sein wird, ist doch klar. Man weiß nie, wann und ob der Zeitpunkt kommt, dass man da noch mal den Faden aufnimmt. Im Moment sehe ich es nicht. Wie lange wollen Sie Trainer sein? Ich habe mir keine Marke gesetzt. Das wird ähnlich sein, wie ich es als Spieler gespürt habe, dass der Tag X gekommen ist. Ich werde den Tag genau erkennen, wann es reicht.

