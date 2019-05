Wolf beim HSV vor dem Aus? Sportvorstand Becker: "Müssen uns neu aufstellen"

Einen Spieltag gilt es in der 2. Bundesliga noch zu Überstehen und die minimale Chance, doch noch den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen, besteht für den Hamburger SV. Trotzdem kann man den Aufstieg nach der bitteren 1:4-Pleite beim SC Paderborn an der Elbe abhaken, schließlich fehlen drei Punkte und 21 Tore, um den 1. FC Union Berlin noch vom Relegationsrang zu verdrängen. HSV-Trainer Hannes Wolf steht dabei scharf in der Kritik, Sportvorstand Ralf Becker sprach ihm zuletzt dennoch sein Vertrauen aus. Jetzt spricht der 48-Jährige Klartext - und verrät gegenüber der Bild die klaren Ziele des HSV.