Ex-HSV-Trainer Hannes Wolf: Diese Fehler habe ich in Hamburg gemacht

Der vom Hamburger SV nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga freigestellte Trainer Hannes Wolf hat im Nachhinein Fehler eingeräumt. "Es gibt natürlich Entscheidungen, die man mit dem Wissen von heute anders treffen würde", gab der 38 Jahre alte Coach in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt zu. So sei trotz der Tabellenführung in der Winterpause bei dem stark verjüngten HSV-Kader zwar "die Möglichkeit zur Intervention" vorhanden gewesen, aber letztlich nicht genutzt worden.

Wolf: "Akku war und ist nicht leer"

Wolf glaubt aber, dass der derzeitige Tabellenführer HSV den Aufstieg in dieser Spielzeit schaffen wird. "Ja, ich denke schon", meinte er, allerdings habe es die 2. Liga auch in dieser Saison in sich. der Trainer selbst ist offenbar bereit für eine neue Aufgabe: "Nach der Freistellung in Stuttgart hatte ich das Gefühl durchpusten zu müssen, weil ich seit meinem 23. Lebensjahr durchgehend als Trainer gearbeitet habe. Das fühlt sich nach dem Ende in Hamburg anders an. Natürlich waren die letzten Wochen beim HSV sehr intensiv, aber der Akku war und ist nicht leer."