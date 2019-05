HSV-Boss spricht über Zukunft von Trainer Hannes Wolf - Gerüchte um Tedesco

Ralf Becker hat eine Trennung von HSV-Trainer Hannes Wolf nicht ernsthaft erwogen. Diese Option habe es nicht gegeben, sagte der Sportvorstand der Hamburger am Sonntag. Einen Tag zuvor hatten die Hanseaten mit dem 0:3 gegen den FC Ingolstadt einen weiteren Rückschlag im Aufstiegskampf einstecken müssen. Nach dem siebten Spiel ohne Sieg war mit der Beurlaubung von Wolf gerechnet worden . Doch Becker und Vorstandschef Bernd Hoffmann halten vorerst an dem 38-Jährigen fest.

„Es ist das Beste für die jetzige Situation, in dieser Konstellation nach Paderborn zu gehen“, betonte Becker mit Blick auf das vorletzte Saisonspiel beim Mitkonkurrenten am kommenden Sonntag. Die Partie in Paderborn sei „ein Endspiel“. Becker erinnerte daran, dass der HSV unter Wolf in dieser Saison bereits zweimal die Ostwestfalen schlagen konnten: in der Hinrunde und im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ob Wolf auch in der neuen Saison HSV-Trainer bleibt, ist indes offen.