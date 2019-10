HSV-Trainer Hecking nach Angriff auf Schiedsrichter: Auch Profis müssen Vorbildfunktion einnehmen

In der Diskussion über die Sicherheit von Amateur-Schiedsrichtern und die zunehmenden verbalen und körperlichen Angriffe auf die Unparteiischen hat HSV-Trainer Dieter Hecking die Vorbildfunktion des Profifußballs angemahnt. Die Zustände in den unteren Spielkassen seien teilweise „gravierend“, sagte der Coach des Zweitligisten Hamburger SV am Dienstagabend in der ARD-Sendung „Sportschau Thema“.