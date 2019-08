HSV-Trainer Hecking vor 96-Spiel: "Ich erwarte eine offene Partie"

Nehmen Sie das letzte Spiel in Karlsruhe: Wir führen mit 3:0 auswärts, kommen dann aber nochmal in Bedrängnis. Das darf uns nicht passieren. Wir dürfen da einfach nicht nachlassen. In dieser Liga ist keine Mannschaft mit nur 80 Prozent zu schlagen.

Was passt Ihnen denn bisher nicht so?

Natürlich sind wir froh, wenn wir nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto haben und ohne Niederlage dastehen. Das beruhigt vieles, bedeutet aber in der jetzigen Phase gar nichts. Wir haben noch einen weiten Weg und viel Arbeit, auch wenn einiges schon in einem guten Fluss ist.

Jannes Horn (rechts) ist am Ball, Julian Korb (Mitte) will ihn nicht vorbeikommen lassen. ©

Mirko will mit seinen Mannschaften auch immer offensiven Fußball spielen. 96 wird nicht nur auf Torsicherung aus sein. Ich erwarte eine offene Partie, in der es auch um das Spielerische geht.

Das ist ehrlich gesagt Normalität geworden. Meine Tätigkeit bei dem Verein ist jetzt schon zehn Jahre her. Es haben sich so viele Sachen verändert. Natürlich habe ich zu einigen noch eine Beziehung, das ist ja bekannt. Jan Schlaudraff kenne ich schon lange, wir schätzen uns, tauschen uns oft aus. Ich wünsche ihm viel Glück für seine erste Station als Manager. Mirko Slomka und ich, wir schätzen uns. Und auch mit Martin Kind habe ich das eine oder andere intensive Gespräch.

"Der HSV muss verstehen, dass er in der zweiten Liga spielt"

Sie haben bei ambitionierten Klubs wie Wolfsburg oder bei Traditionsvereinen wie Gladbach gearbeitet. Wie ist die Arbeit beim Hamburger SV?

Der HSV ist ein Verein, der eine unglaubliche Historie, einen un­glaub­li­chen Namen hat – der aber im Moment verstehen muss, dass er in der 2. Liga spielt. Ich habe hier schon oft gehört: Aber wir sind doch der große HSV! Da sage ich: Ja, aber wir spielen in der 2. Liga. Ein Verein wie der HSV muss immer ambitioniert sein und bleiben. Es schadet aber nicht, ein bisschen Demut zu haben. Wir sind ein Zweitligist. Das merken wir zum Beispiel beim Geld, das wir zur Verfügung haben. Wir freuen uns im Moment über die Tabellenführung, aber die schenkt uns bis zum Saisonende keiner. Der nächste Schritt muss sein, nach dem Spiel am Sonntag immer noch auf Platz eins zu stehen.

Was glauben Sie, was am Ende der Saison für 96 drin ist?

Ich bin kein Freund dieser frühen Panikmache. 96 ist jetzt Zehnter – nach vier Spieltagen. Man muss Vereinen die Zeit geben, sich zu entwickeln. 96 will etwas Neues aufbauen, das braucht Zeit. Zumal die Transferphase auch noch nicht vorbei ist. Erst danach wird sich alles zusammenruckeln. Sie haben in zwei Heimspielen zweimal unentschieden gespielt, das sind die Punkte, die ihnen bisher fehlen. In Stuttgart kann man verlieren, bei Wehen Wiesbaden hat 96 ein gutes Spiel gemacht. Am Ende werden sie zu dem Kreis der Teams gehören, die oben mitspielen. Wie natürlich auch Stuttgart, Nürnberg oder zum Beispiel Bielefeld, die bisher sehr stabil sind.