Neuer Klub für Ex-HSV-Trainer: Joe Zinnbauer unterschreibt bei den Orlando Pirates in Südafrika

Der ehemalige HSV-Trainer Joe Zinnbauer hat einen neuen Verein gefunden - nach zweieinhalb Jahren Pause. Der 49-Jährige übernimmt den südafrikanischen Erstligisten Orlando Pirates. Das gab der Verein aus Soweto am Dienstag bekannt. Zinnbauer, der von 2014 bis 2015 in Hamburg gearbeitet hatte, war zuletzt in der Schweiz tätig. Nun wagt er ein neues Abenteuer - auf einem anderen Kontinent.