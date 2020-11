HSV-Trainer Thioune nach Sieglos-Serie über Kritik: Wind "bläst ein bisschen doller"

HSV-Trainer Daniel Thioune nimmt die Kritik nach drei sieglosen Partien gelassen. „Der Wind ist okay. Er bläst ein bisschen doller, aber ich habe ein breites Kreuz. Ich stelle mich ganz gern in den Wind, auch im Hamburger Schietwetter“, sagte er am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr/Sky).

