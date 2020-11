HSV-Trainer Thioune nimmt Ulreich nach Patzer in Heidenheim in Schutz – und spricht von "Mini-Krise"

Drei Patzer - null Punkte: Der Hamburger SV hat in der 2. Bundesliga seine Tabellenführung leichtfertig verspielt und ist in der sportlichen Krise angekommen. Trotz einer 2:0-Führung musste sich der in der Defensive vogelwilde Aufstiegsfavorit am Sonntag beim 1. FC Heidenheim am Ende 2:3 (2:2) geschlagen geben. Nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie und der zweiten Niederlage nacheinander rutschten die Norddeutschen hinter SpVgg. Greuther Fürth (18) auf Rang zwei ab.

Anzeige