"Werden nicht verrückt": HSV-Trainer Tim Walter verrät Schlüssel zum ersten Derbysieg seit 2019

In erster Linie sei der Sieg "schön für unsere Fans. Wir freuen uns natürlich riesig dafür", so Walter weiter. Dabei liefert der zufriedenstellende Ausgang der Partie durchaus auch sportliche Sonnenseiten für den HSV. Durch das 2:1 gegen den Tabellenführer kletterten die Hanseaten auf den Aufstiegsrelegationsplatz der 2. Bundesliga und stehen nur noch drei Punkte hinter dem Rivalen. "Wir werden nicht verrückt, sondern versuchen, unseren Weg weiterzugehen", erklärte Walter mit Blick auf die jüngsten Erfolgserlebnisse. Schon am Dienstag hatte der HSV mit dem Viertelfinaleinzug gegen den klassenhöheren 1. FC Köln (4:3 i. E.) ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt.

Den Schlüssel für den ersten Derby-Sieg seit 2019 verortete der 46-Jährige auf mentaler Ebene. So hätten sich seine Schützlinge selbst vom Rückschlag nach einer knappen halben Stunde nicht aus dem Konzept bringen lassen. "Das Entscheidende ist, dass wird da bei uns bleiben und uns nicht darauf fokussieren, was der Gegner macht", lobte Walter sein Team und attestierte seiner Mannschaft ein "sehr gutes Spiel". Der HSV-Coach weiter: "Wir haben unser Spiel durchgezogen. Das ist das, wofür wir stehen und wofür der Verein steht."

Wichtig sei nun jedoch, die Leistung auch gegen schlechter platzierte Widersacher abzurufen. "Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben und jetzt geht es weiter", so Walter. "Wir wissen, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Wir müssen auch gegen den 17. und 18. bestehen." Zunächst geht es für die Hamburger jedoch zum nächsten Top-Duell. Denn bereits am kommenden Spieltag steht ein Auswärtsspiel beim SV Darmstadt an (6. Februar). Die "Lilien" können mit einem Sieg am Samstag beim FC Ingolstadt auf Platz eins des Zweitliga-Tableaus springen.