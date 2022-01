"Versuchen, das Sieger-Gen reinzubekommen": HSV-Trainer Walter fordert Gewinner-Mentalität

HSV -Trainer Tim Walter will seiner Mannschaft Gewinner-Mentalität vermitteln. So gibt es auch außerhalb seines Trainings beim Hamburger Zweitligisten immer wieder Wettkämpfe mit Strafen für die Verlierer. " Ja, wir versuchen damit noch mehr das Sieger-Gen reinzubekommen, dass man sich aufregt, wenn man kein Spiel gewinnt“ , sagte der 46-Jährige im Interview mit der Hamburger Morgenpost (Samstag-Ausgabe).

"Wenn man sauer ist, kann man daraus auch Energie ziehen“, meinte Walter weiter. Man verändere Dinge, "weil man sauer ist, dass man nicht gewonnen hat. Genau das möchte ich den Jungs vermitteln. “Sie sollen spüren, "dass es richtig Spaß macht zu gewinnen und dass man sich auch ärgert, wenn man verliert“. Ein Leben ohne Spiele und Sport sei für ihn undenkbar. Sich selbst bezeichnete Walter als einen schlechten Verlierer. Als Kind sei er jähzornig geworden, wenn er verloren habe. " Ich wollte mein ganzes Leben immer nur gewinnen, egal, was ich gemacht habe.“

Am Samstag endete für Walter und seine Mannschaft das Trainingslager im spanischen Sotogrande. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky) setzt der HSV seine Saison mit dem Punktspiel bei Dynamo Dresden fort. In der Tabelle liegen die Hamburger hinter dem Stadtrivalen FC St. Pauli und Darmstadt 98 auf dem dritten Platz.