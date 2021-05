Offiziell: HSV verpflichtet Tim Walter als neuen Trainer - Vertrag über zwei Jahre

Tim Walter soll den Hamburger SV in der kommenden Saison zurück in die Bundesliga führen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der zuletzt vereinslose Trainer einen Vertrag über zwei Jahre und tritt die Nachfolge des Anfang Mai entlassenen Daniel Thioune an. In den abschließenden drei Spielen der abgelaufenen Saison war die Mannschaft von Horst Hrubesch betreut worden. Der 70-Jährige übernimmt nun wieder seinen angestammten Posten als Direktor Entwicklung bei den Hamburgern.

