HSV-Trainer Walter nach Sieg gegen Paderborn erleichtert: "Wir sind einfach nur zufrieden"

Es war eine Explosion der Freude und Erleichterung. Endlich hat Remiskönig Hamburger SV wieder für einen Punktedreier gesorgt und damit den Absturz ins Mittelfeld der 2. Bundesliga verhindert. Dass der 2:1-Erfolg beim SC Paderborn in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den gerade erst eingewechselten Tommy Doyle gelang, brachte die Verzückung im Team auf den Höhepunkt. "Es war einfach so geil, zu den Fans zu laufen und zu jubeln“, berichtete Mittelfeldspieler Jonas Meffert.

Wenn auch gefährlich spät, so war der Sieg doch verdient. Der HSV war in einer intensiv geführten und mitreißenden Partie die bessere Mannschaft, hatte mehr Chancen, mehr Spielanteile, größere Kraftreserven. Und er hatte einen Trainer mit einem goldenen Händchen. Die eingewechselten Manuel Wintzheimer, David Kinsombi und Doyle sorgten in Gemeinschaftsproduktion für den Siegtreffer. "Wir sind einfach nur zufrieden mit uns“, sagte Trainer Tim Walter, dem die zunehmende Last durch die fehlenden Siege in den vergangenen Wochen mit einem Mal von den Schultern gerutscht ist.