Fitness-Test und Spekulationen: Hamburger SV startet in Saison-Vorbereitung

Für unsere Jungs stand heute mit den Leistungstests der Auftakt in die Saisonvorbereitung an 🏃‍♂️💨 Dabei konnten wir auch den bereits im April verpflichteten Sommerneuzugang David #Kinsombi begrüßen 🙋🏽‍♂ #nurderHSV pic.twitter.com/xbuTLFmhZ5

Der 37 Jahre alte Tobias Schweinsteiger war früher Stürmer beim VfB Lübeck und arbeitete zuletzt beim Zweitligisten FC Juniors OÖ, dem Ausbildungsklub des österreichischen Vizemeisters Linzer ASK. Seinen Trainer-Einstand gab er beim FC Bayern. Sein Dienstbeginn soll am Donnerstag sein.

Der Mittelfeldspieler war in seiner Karriere immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen worden. Zuletzt hatte er aber in Ingolstadt regelmäßig gespielt. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der Offensiv-Allrounder 64 Zweitliga-Partien und erzielte dabei insgesamt 20 Tore.

Fünf HSV-Neuzugänge stehen bereits fest

Doch auch für prominentere Spieler erhofft sich der HSV noch Abnehmer. So könnten Torwart Julian Pollersbeck oder der Brasilianer Douglas Santos dem Verein noch einiges an Ablöse in die Kasse spülen. Ob Stürmer Bobby Wood nach seinem Jahr Ausleihe bei Hannover 96 in Hamburg noch eine Zukunft hat, ist ebenfalls fraglich.