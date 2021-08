Offiziell: HSV verpflichtet kroatisches Abwehr-Talent Mario Vuskovic von Hajduk Split

Der Hamburger SV hat kurz vor Ablauf der Wechselperiode noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Zweitligist am Dienstag bekanntgab, wird der kroatische U21-Nationalspieler Mario Vuskovic für zwei Jahre von Hajduk Split ausgeliehen. Als Gebühr wird Medienberichten zufolge eine Million Euro fällig. Zudem soll sich der HSV eine Kaufoption in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro gesichert haben. Der Vertrag von Vuskovic bei Hajduk ist noch bis 2024 befristet.

"Wir haben zuletzt mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Verträge langfristig verlängert. Zudem haben wir weitere junge, entwicklungsfähige Spieler mit Potenzial verpflichtet. Diesen Weg werden wir aus Überzeugung und mit Geduld weitergehen. Die Verpflichtung von Mario ist dafür ein weiteres Signal. Mario ist extrem motiviert, will beim HSV den nächsten Schritt gehen und brennt für diese Aufgabe", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt.

Der 19 Jahre alte Innenverteidiger bestritt bislang 42 Spiele in Kroatiens höchster Spielklasse und stand bei der diesjährigen U21-Europameisterschaft in allen vier Partien seiner Landesauswahl in der Startformation.