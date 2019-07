Perfekt: HSV verpflichtet Nürnberg-Verteidiger Ewerton

Innenverteidiger Ewerton wechselt von Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg zum Zweitliga-KonkurrentenHamburger SV. Der 30-jährige Brasilianer unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021, teilte der HSV am Montag mit. Der Transfer war schon in vergangenen Woche geklärt worden, zögerte sich aber wegen finanzieller Vereinbarungen mit Ewertons Ex-Verein Sporting Lissabon hinaus. „Wir bedanken uns bei Ewerton für seine Leistung in den vergangenen beiden Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagte FCN-Sportvorstand Robert Palikuca, Vorstand Sport.

Ewerton gilt als Wunschspieler von HSV-Coach Hecking

Die Ablösesumme für den Fußball-Profi soll zwei Millionen Euro betragen. „Seine Ruhe sowie seine Kopfballstärke sind zwei Elemente, die uns gut zu Gesicht stehen“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. Ewerton gilt als Wunschspieler vom neuen HSV-Trainer Dieter Hecking und könnte in der Defensive der Hamburger für die nötige Stabilität sorgen, die dem einstigen Bundesliga-Dino in der Endphase der letzten Saison abhanden ging. Auch deshalb wurde der lange Zeit fest eingeplante Wiederaufstieg am Ende doch noch verspielt.

Ewerton hat bislang in Brasilien, Russland, Portugal und Deutschland gespielt. In Nürnberg absolvierte er seit 2017 50 Pflichtspiele, darunter 18 Bundesliga-Partien. „Als Innenverteidiger ist man automatisch in der Rolle eines Anführers. Man ist für die Ordnung auf dem Platz zuständig und muss seinen Mitspielern immer Anweisungen geben“, sagte der 1,88 Meter große Brasilianer über seine Rolle.

