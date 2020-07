HSV unmittelbar vor Verpflichtung von Klaus Gjasula - Simon Terodde wohl zu teuer

Nach dem verpassten Aufstieg bastelt der Hamburger SV am Kader für die kommende Saison und wird wohl zeitnah seine zweite Neuverpflichtung vermelden. Nach Amadou Onana von der TSG Hoffenheim steht Klaus Gjasula nach Sport1-Angaben unmittelbar vor der Unterschrift bei den Hanseaten. Der defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger SC Paderborn und soll beim HSV einen Zweijahresvertrag unterschreiben. In der vergangenen Saison hatte sich der 30-Jährige einen Namen als Rauhbein gemacht. In 29 Einsätzen kassierte er 17 Gelbe Karten: Bundesliga-Rekord.