Martin Harnik wechselt: HSV-Trainer Hecking bestätigt Verpflichtung von Werder-Stürmer

Der Hamburger SV hat kurz vor Ablauf der Wechselfrist am Montagabend die Verpflichtung von Martin Harnik bestätigt. Der gebürtige Hamburger wechselt damit zum ersten Mal in seiner Profikarriere in die eigene Heimatstadt. Harnik, der noch die obligatorischen medizinischen Untersuchungen bestehen muss, kommt von Werder Bremen. Über die Modalitäten machten die Vereine zunächst keine Angaben, der Wechsel wurde in einer Medienrunde von HSV-Trainer Dieter Hecking öffentlich gemacht.