HSV verkauft zwei Talente: Behrens geht nach Magdeburg, Pfeiffer nach Darmstadt

Der 22-jährige Behrens wechselt wie auch Werder-Youngster Thore Jacobsen und Dustin Bomheuer zum FCM, der am Ende der Saison unter Trainer Michael Oenning aus der 2. Bundesliga abgestiegen war. Der junge Keeper, der wie Fiete Arp aus Bad Segeberg stammt und 2013 vom VfB Lübeck nach Hamburg gewechselt war, durchlief seit der U17 alle Jugendmannschaften der Hamburger und kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nord in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, für die er 22 Mal spielte. Sein Vertrag in Hamburg, den er im Juni 2018 unterschrieben hatte, wäre noch bis 2020 gelaufen, der Klub wird also eine moderate Ablöse kassieren.