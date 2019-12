Bericht über Winter-Wechsel beim HSV: Auf diesen Positionen soll nachgebessert werden

Der Hamburger SV will für die Rückkehr in die Bundesliga aufrüsten - und hat im Winter offenbar auch die nötigen Mittel dazu. Wie die Sport Bild berichtet, hat der Aufsichtsrat des HSV seinem Sportvorstand Jonas Boldt entsprechende Mittel bewilligt. Zwei neue Spieler könnten demnach im Januar zum Zweitliga-Zweiten stoßen, der zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert hat.