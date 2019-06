Nach kurioser Walke-Verletzung: RB Salzburg nimmt offenbar HSV-Torwart Julian Pollersbeck ins Visier

Champions-League-Teilnehmer RB Salzburg hat offenbar Interesse an Torhüter Julian Pollersbeck. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, könnte der beim Zweitligisten Hamburger SV aufs Abstellgleis geratene Keeper beim österreichischen Meister den Platz des bisherigen Stammtorwarts Alexander Walke übernehmen. Dieser fällt wochenlang aus, nachdem er im Urlaub einem umkippenden Motorrad nicht rechtzeitig ausweichen konnte und sich einen Bruch des rechten Fußwurzelknochens zuzog. Neben Pollersbeck soll sich auch der zuletzt von der TSG Hoffenheim an den FC Augsburg ausgeliehene Gregor Kobel auf der Salzburger Kandidatenliste befinden.

Doch gerade für Pollersbeck könnte sich ein Angebot der Österreicher als attraktive Option erweisen. Dem 24-Jährige wurde vom finanziell klammen HSV ein Vereinswechsel nahegelegt. Angeblich erhoffen sich die Hanseaten nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga eine Ablösesumme in Höhe von rund acht Millionen Euro. In Daniel Heuer Fernandes von Darmstadt 98 verpflichtete der Klub zuletzt bereits eine neue Nummer eins für die kommende Saison.