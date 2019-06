FC Augsburg nimmt Rick van Drongelen ins Visier - HSV winken Transfererlöse von 20 Millionen

Der FC Augsburg hat angeblich ein Auge auf Innenverteidiger Rick van Drongelen vom Hamburger SV geworfen. Wie die Bild berichtet, fordert der Zweitligist für den 20-jährigen Niederländer acht Millionen Euro. Ein offizielles Angebot des FCA liegt den Angaben des Blattes zufolge noch nicht vor. Sollte der Bundesligist den Ablösevorstellungen der Hamburger entsprechen, könnte der HSV in den kommenden Tagen gar 20 Millionen einnehmen. Denn: Die Verhandlungen mit Zenit St. Petersburg über einen Transfer von Linksverteidiger Douglas Santos sind nach Bild-Angaben weit fortgeschritten. Der Verkauf des Brasilianers würde den Hanseaten demnach zwölf Millionen einbringen. Drei weitere Millionen könnten über Boni erlöst werden.

Die satten Einnahmen würden den Spielraum des HSV auf dem Transfermarkt erheblich vergrößern und den Umbruch nach der verpassten Bundesliga -Rückkehr weiter vorantreiben. So suchen die Hamburger noch Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld und die Innenverteidigung. Als Kandidat für die Abwehrzentrale gilt seit Tagen der Brasilianer Ewerton , der den 1. FC Nürnberg für zwei Millionen Euro verlassen könnte.

Jeremy Dudziak und David Kinsombi (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem Hamburger SV an, den Fiete Arp und Lewis Holtby verlassen werden. ©

Der neue HSV-Trainer Dieter Hecking hatte zuletzt erklärt: "Wir sind bei der Kader-Planung sehr ambitioniert, weiter auf der Suche nach Verstärkung." Er ergänzte: "Der Kader, den ich hier vorgefunden habe, reicht so nicht aus, um unsere Ziele zu erreichen." Insgesamt haben die Hamburger bereits neun neue Spieler in der Sommerpause verpflichtet, um den Aufstieg in der kommenden Saison zu erreichen.