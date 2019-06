Bericht: HSV vor Transfer von Nürnberg-Profi Ewerton - Auch Leibold im Fokus?

Wildert der Hamburger SV gleich doppelt beim künftigen Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg? Nach Informationen der Bild soll Abwehrmann Ewerthon noch in dieser Woche einen Vertrag beim HSV unterschreiben. Zwei Millionen Euro soll der großgewachsene Brasilianer (30) kosten. Er gilt als Wunschspieler vom neuen HSV-Trainer Dieter Hecking und soll in der Defensive der Hamburger für die nötige Stabilität sorgen, die dem einstigen Bundesliga-Dino in der Endphase der letzten Saison abhanden ging. Auch deshalb wurde der lange Zeit fest eingeplante Wiederaufstieg am Ende doch noch verspielt.

Um erneut um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen zu können, sollen es aber nicht bei der Verpflichtung von Ewerthon bleiben. Offenbar sind die Hanseaten auch an Mittelfeldspieler Tim Leibold interessiert. Der 25-Jährige war in der Abstiegssaison der Nürnberger einer der wenigen Konstanten im Team der Franken und ist im Mittelfeld, aber auch auf den Außenverteidigerpositionen einsetzbar.

HSV mit Interesse an Leibold - Verkauf von Douglas Santos stockt

Leibold soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro in seinem noch bis 2021 datierten Vertrag besitzen. Doch ob der klamme HSV sich diesen, für Zweiliga-Verhältnisse ambitionierten, Transfer überhaupt leisten kann und will, darf bezweifelt werden. Nur durch einen Verkauf des Braslianers Douglas Santos würde der HSV Geld für weitere Zukäufe einnehmen. Der 25-jährige Außenverteidiger verkündete nach dem letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg seinen Abschied aus der Hansestadt: "Für mich ist hier Schluss." Doch bisher hat der Berater des Klubs offenbar noch keinen Verein aufgetan, der die angeblich vom HSV geforderten 12 Millionen Euro an Ablöse zahlen will.

