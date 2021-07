Torhüter Oliver Christensen im Fokus? HSV-Manager Jonas Boldt erklärt Transfer-Pläne

Sportvorstand Jonas Boldt hat erneut angekündigt, dass sich der Kader des Zweitligisten Hamburger SV bis zum Ende der Transferperiode am 31. August weiter verändern wird. "Man merkt, dass auf dem Markt durch Corona alles etwas langsamer ist. Dafür sind wir schon gut aufgestellt, aber es wird sicher nicht das Ende sein", wurde der 39-Jährige am Montag in Hamburger Medien zitiert. Boldt erwartet, dass der HSV noch Spieler holen wird, möglicherweise aber auch noch Profis abgeben könnte.

