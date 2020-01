Bericht: HSV gibt Millionen-Angebot für slowakischen Stürmer Robert Bozenik ab

Der Hamburger SV hat offenbar ein Angebot in Höhe von drei Millionen Euro für den slowakischen Nationalstürmer Robert Bozenik abgegeben. Dies berichten Hamburger Medien übereinstimmend. Einen Entscheidung über einen Winter-Wechsel des 20-Jährigen soll demnach zeitnah fallen. Trainer Dieter Hecking hielt sich bei der Personalie am Sonntag bedeckt. "Ich weiß nicht, ob es Bozenik wird. Vielleicht wird es jemand anders“ , wird der Coach, der mit seinem Team zuvor zu einem 2:0-Testspielsieg beim FC Basel gekommen wa r, von der Hamburger Morgenpost zitiert: "Die Transferperiode ist noch nicht vorbei."

Dem Hamburger Abendblatt zufolge fordert Bozeniks derzeitiger Klub MSK Zilina rund fünf Millionen Euro. Die Zeitung bringt ein mögliches Finanzierungsmodell für den Transfer ins Spiel: Demnach könnte der HSV sein Angebot noch einmal erhöhen , einen Teil der Ablöse aber erst im Falle des Aufstiegs in die Bundesliga bezahlen. Bozenik wurde von dem Hamburgern mehrfach beobachtet und gilt als Wunschkandidat.

Allerdings müssen sich die Hanseaten im Poker um den Angreifer, der in bislang acht Länderspielen vier Tore erzielte, gegen Mitbieter durchsetzen. Nach einem Bericht der Bild interessiert sich ZSKA Moskau ebenfalls für Bozenik. Auch der englische Zweitligist FC Brentford hat Sky Sports zufolge ein Auge auf den Youngster, dem im slowakischen Ligabetrieb in dieser Saison drei Tore in 16 Spielen gelangen, geworfen.