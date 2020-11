Bericht: HSV droht ablösefreier Abgang von Talent Stephan Ambrosius - Celtic Glasgow lockt

Dem Hamburger SV droht offenbar der ablösefreie Verlust von U21-Nationalspieler Stephan Ambrosius. Nachdem sich der Zweitliga-Spitzenreiter und der Innenverteidiger bei den Gesprächen über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrag zuletzt anzunähern schienen, sind die Verhandlungen nach Angaben der Bild nun ins Stocken geraten. So habe der schottische Meister Celtic Glasgow ein Auge auf Ambrosius geworfen. Und. Der Abwehrspieler scheint davon irritiert, dass er bei der 1:3-Heimpleite am vergangenen Sonntag gegen den VfL Bochum in den Plänen von Daniel Thioune keine Rolle gespielt hatte.

Anzeige