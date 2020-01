Transfer perfekt! HSV verpflichtet "internationales Top-Talent" Amadou Onana von der TSG Hoffenheim

Der Hamburger SV ist am letzten Tag des Winter-Transferfensters noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv geworden - um sich für den kommenden Sommer zu verstärken. Wie die Hanseaten am Freitagmorgen bekanntgaben, wechselt der belgische Junioren-Nationalspieler Amadou Onana von der TSG Hoffenheim zum HSV. Der 18 Jahre alte Mittelfeldmann kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Onana, der sein derzeitiges Team in der U19-Bundesliga als Kapitän auf den Platz führt, war im Sommer 2017 von Zulte Waregem in den Kraichgau gewechselt.