Perfekt! HSV verpflichtet georgischen Nationalspieler Giorgi Chakvetadze

Chakvetadze war bereits als 17-Jähriger von Dinamo Tiflis nach Belgien gewechselt, kam er in der laufenden Spielzeit auf insgesamt 15 Pflichtspieleinsätze und stand dabei auch dreimal in der Conference League auf dem Feld. Für sein Heimatland bestritt er bislang 13 Länderspiele, in denen ihm fünf Treffer gelangen. Er kann offensiv in der Mittelfeldzentrale als auch auf den Außenpositionen spielen und könnte damit in Hamburger Faride Alidou ersetzen, der möglicherweise noch vor Transferschluss zu Eintracht Frankfurt wechselt - den Klub im Sommer aber definitiv verlassen wird.