Winter-Transfer beim HSV: Manager Jonas Boldt nennt Anforderungen an neuen Stürmer

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt schließt die Verpflichtung eines weiteren Angreifers beim Zweitligisten in der bevorstehenden Winterpause nicht aus: "Natürlich kann es sein, dass wir noch etwas machen. Aber wenn, dann sollte es ein Stürmer sein, der ein anderes Element einbringt als diejenigen, die wir haben", sagte Boldt dem Kicker. In den vergangenen sechs Pflichtspielen, in denen nur ein Sieg gelang, blieb der Tabellenzweite aus der Hansestadt ohne Tor eines Angreifers.