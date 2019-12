Bericht: HSV nimmt U21-Nationalspieler Niklas Dorsch ins Visier - auch Celtic Glasgow interessiert

Neben den Hamburgern sollen aber auch andere Klubs ein Auge auf Dorsch geworfen haben - allen voran der schottische Meister Celtic Glasgow, der in der Personalie möglicherweise schon im Winter aktiv werden könnte. Anders als beim HSV hätte das Top-Talent dort sogar die mittelfristige Aussicht auf Einsätze in der Champions League. Dorsch, der in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurde, hat sich seit seinem Wechsel nach Heidenheim im Sommer 2018 als Stammkraft in der 2. Liga etabliert. In dieser Saison kam er in 14 von 15 möglichen Spielen zum Einsatz, schoss ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.