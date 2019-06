HSV-Trainer Dieter Hecking fordert weitere neue Spieler - St. Petersburg will Douglas Santos

Bereits am 28. Juli startet der Hamburger SV gegen Darmstadt 98 in seine zweite Saison in der 2. Bundesliga. Nach dem verpassten Wiederaufstieg in die Beletage soll bereits in den ersten Partien der neuen Spielzeit der Grundstein gelegt werden, um 2019/20 mit einem besseren Ergebnis abschließen zu können. Nach dem Auftakt gegen Darmstadt stehen für die Hanseaten weitere Härtetests gegen Traditionsvereine, darunter der 1. FC Nürnberg (4. August), der VfL Bochum (18. August) und Hannover 96 (1. September), auf dem Programm.