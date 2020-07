Finanzen, Kader und Transfers: So planen Trainer Daniel Thioune und Sportchef Jonas Boldt die HSV-Zukunft

Etwas überraschend präsentierte der Hamburger SV bereits am Montag seinen neuen Trainer. Daniel Thioune kommt vom VfL Osnabrück in die Hansestadt und wurde auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Selbstbewusst sagte er dabei, dass er selbst schneller gewachsen sei, als das Umfeld in Osnabrück und er sich folglich für den nächsten Schritt gewappnet fühle. Auch HSV-Sportchef Jonas Boldt äußerte sich zu seinem neuen Angestellten. Beide gaben Einblicke in die Zukunftspläne des Zweitligisten.