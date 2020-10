HSV übernimmt Tabellenführung: Wintzheimer, Kittel und Narey führen Hamburg gegen Aue zum Sieg

Der Hamburger SV hat sich im Nachholspiel der 2. Bundesliga mit dem vierten Sieg im vierten Saison-Spiel an die Tabellenspitze geschossen. Das Team von Trainer Daniel Thioune gewann am Mittwochabend mit 3:0 (1:0) gegen Erzgebirge Aue und grüßt nun von oben. Die Treffer für den HSV in der Partie, die am 3. Spieltag wegen Corona-Fällen bei Aue verlegt worden war, erzielten Manuel Wintzheimer (17. Minute), Sonny Kittel (57.) und Khaled Narey (72.).