Nach Abbau im Volksparkstadion: Deutsches Fußball-Museum mit Interesse an HSV-Uhr

Nach dem Abbau im Hamburger Volksparkstadion könnte die legendäre HSV-Stadionuhr künftig ihren Stammplatz im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund haben. Da die 14 Meter lange Uhr zu groß für das Museum des Hamburger SV ist, hat das DFB-Museum Interesse angemeldet, die Uhr "als Zeitzeuge der deutschen Fußball-Geschichte zu bewahren" , bestätigte Museumsdirektor Manuel Neukirchner der Bild. Er wartet derzeit aber noch auf ein Signal vom HSV, ob die Übernahme klappen könnte.

BVB-Kapitän Marco Reus schwärmt von Ex-Trainer Klopp: "Der Jürgen war so ein Tier"

Bericht: Ajax Amsterdam will Köln-Profi Meré als De-Ligt-Nachfolger

Die Stadionuhr, die bis zum Abstieg der Hanseaten im Mai 2018 die Dauer der Bundesliga-Zugehörigkeit des HSV und danach die Zeitspanne der Vereinsexistenz des 1887 gegründeten Klubs angezeigt hatte, war am Mittwoch abgebaut worden. An der Stelle im Arena-Rund sind nun die die GPS-Koordinaten des Anstoßpunktes im Volksparkstadion angebracht. "Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir inhaltlich und personell eine Veränderung möchten", hatte Vorstandschef Bernd Hoffmann die im Juni getroffene Entscheidung begründet.