Thioune bestätigt: Ulreich gegen Fürth im HSV-Tor – "Harte Entscheidung"

Nun ist die Entscheidung gefallen. "Sven Ulreich wird am Wochenende für uns in Fürth im Tor stehen. Wir erhoffen uns, dass er die Qualität noch weiter erhöht. Das war eine harte Entscheidung, aber solche Entscheidungen gehören im Fußball dazu", sagte Thioune. Der HSV gastiert am Samstag in Fürth (13 Uhr/Sky), Ulreich soll dann zu seinem Debüt kommen.