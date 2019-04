2. Liga kompakt: HSV trotz Unentschieden gegen Aue Zweiter - Paderborn zieht an Union vorbei

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin 1:1 (0:1)

Der 1. FC Union Berlin lässt Federn im Aufstiegsrennen. Bei Greuther Fürth spielten in der ersten halben Stunde nur die Gastgeber. Viele Chancen ließen die Kleeblätter allerdings liegen. In nur drei Minuten kippte die Partie dann komplett. Erst brachte Joshua Mees (35') die Gäste überraschend in Führung und nur wenige Zeit später sah Daniel Keita-Ruel die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit kämpften sich die Fürther zurück ins Spiel und wurden in der 67. Minute tatsächlich durch Marco Caligiuri belohnt. Wieder dauerte es nach dem Treffer nur drei Minuten und schon wieder musste ein Spieler den Platz verlassen - dieses Mal traf es allerdings die Gäste in Person von Nicolai Rapp, der die Rote Karte sah. Am Ende blieb es dann beim 1:1, wodurch die Berliner auf Platz vier abrutschten.

Hamburger SV - FC Erzgebirge Aue 1:1 (0:1)

Ohne Pierre-Michel Lasogga in der Startelf spielten in den Anfangsminuten nur die Gastgeber aus Hamburg. Die Chancenverwertung des HSV ließ allerdings zu wünschen übrig - und das hatte Konsequenzen. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste aus dem Erzgebirge nach einem Patzer von HSV-Keeper Julian Pollersbeck mit 1:0 in Führung. Philipp Zulechner traf in der Nachspielzeit per sattem Linksschuss. Nach der Pause antworteten die Hamburger prompt und glichen durch Manuel Wintzheimer (53') aus. In der Schlussphase hatte der HSV noch einige Chancen, musste am Ende aber ein Unentschieden gegen den Tabellen-14. hinnehmen.

Holstein Kiel - SC Paderborn 1:2 (0:0)

Nachdem die erste Hälfte ohne große Höhepunkte verlief, ging es nach dem Wiederanpfiff richtig gut los. In der 46. Minute erzielte Masaya Okugawa das vermeintliche 1:0 für die Kieler, allerdings wurde der Japaner von Schiedsrichter Bastian Dankert zurückgepfiffen. Nicht einmal eine Minute später klappte es dann doch mit der Führung - wieder war es Okugawa, der den Ball über die Linie drückte. Paderborn kam anschließend zurück und glich in der 57. Minute durch Kai Pröger aus. In der 82. Minute drehten die Gäste aus Paderborn das Spiel zu ihren Gunsten und sicherten sich durch den Treffer von Christopher Antwi-Adjej Tabellenplatz drei.

MSV Duisburg - SV Sandhausen 2:2 (0:1)

Bis zur 70. Minute sah alles danach aus, als würde sich der SV Sandhausen beim Tabellenletzten mächtig Luft im Abstiegskampf verschaffen. Nach knapp einer halben Stunde brachte Andrew Wooten die Gäste mit seinem 13. Saisontreffer in Führung. In der 62. Minute schlug Wooten dann erneut zu und bescherte die 2:0-Führung per Foulelfmeter. Zwanzig Minuten vor Schluss drehte der MSV allerdings richtig auf. In der 71. Minute erzielte der Ex-Braunschweiger Havard Nielsen den Anschlusstreffer, zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war es dann Kevin Wolze, der den enorm wichtigen Ausgleich per Handelfmeter bescherte. Durch das 2:2 verließ die Mannschaft von Torsten Lieberknecht den letzten Tabellenplatz und ließ den FC Ingolstadt zumindest für einen Tag hinter sich.

